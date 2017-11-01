Ученые обнаружили древний город посреди Тихого океана

Ученые обнаружили древний город посреди Тихого океана, передает Independent. Необычное и таинственное место расположено на побережье Микронезии.

Объект Нан-Мадол находится на острове Понпеи. Город состоит из геометрически правильных квадратов, разделенных каналами с водой. По мнению специалистов, он был построен в первом или втором столетии нашей эры.

Нан-Мадол создан из базальтовых монолитов и коралловых блоков. Там есть развалины храмов, жилых домов, дворцов и гробниц, пишет ren.tv

Главной загадкой является то, почему город возник так далеко от ближайших цивилизаий.

Ученые полагают, что Нан-Мадол – первый город на островах Тихого окенана. В своем расцвете город являлся столицей, центром религиозных ритуалов и местом упокоения бывших военачальников.