Русская девушка-"терминатор" пережила четыре взрыва. ВИДЕО

Корпорация «Ростех» провела испытания защитного костюма «Ратник», способного выдержать взрывы различной мощности. Протестировала экипировку сотрудник центрального Научно исследовательского института машиностроения Виктория Колесникова.

На видео снято, как девушка в защитном костюме идёт по минному полю. Один из её шагов приводит к взрыву прямо под ногами, но испытатель продолжает движение. В конце ролика Колесникова снимает шлем, а один из мужчин дарит ей гвоздики.

В интервью телеканалу «Звезда» Колесникова призналась, что «рубеж огня — это нечто завораживающее изнутри».

Костюм «Ратник» изготовлен из специального арамидного материала, который позволяет задерживать осколки и может выдерживать открытое пламя более 30 секунд. Сообщается, что в состав экипировки также входят особо прочные часы. В ходе испытаний их не удалось раздавить тракторам и джипам.

По данным исследователей, первые образцы экипировки «Ратник» поступят в войска не раньше 2020 года, передает tjournal.ru.