Привет из прошлого: восстановлена внешность ведьмы 18 века, осужденной за связь с дьяволом

Сотрудники шотландского университета Данди воссоздали внешность умершей в 1704 году Торриберн Лилиас Айди, которую обвиняли в колдовстве, наведении порчи и сексуальных контактах с дьяволом. Об этом сообщает газета Metro.

Отмечается, что с помощью современных технологий ученые восстановили облик женщины по фотографиям черепа, сохранившимся в архивах. При этом специалисты работали с программами, которые используются при судмедэкспертизе.

Как подчеркивает издание, женщина стала одной из немногих "ведьм", которой удалось избежать сожжения. После приговора суда ее бросили в темницу и под пытками добились от нее признания.

РИА Новости. По версии ученых, Айди покончила с собой в тюрьме и, согласно традициям того времени, была похоронена рядом с водой, как и другие самоубийцы, пишет





