Уже не шокирует: нью-йоркская учительница видела из окна школы три теракта

Учительница Анни Томс, ставшая свидетельницей трех терактов в Нью-Йорке, сказала, что атаки такого рода перестали ее шокировать, сообщает издание Huffington Post.

Как пишет издание, Томс за 24 года стала свидетельницей трех терактов, которые она видела из окна одной и той же школы в Нью-Йорке: теракт в гараже Всемирного торгового центра в 1993 году, унесший жизни шести человек, террористические акты 11 сентября 2001 года и наезд грузовика во вторник.

"К сожалению, когда происходит что-то вроде сегодняшнего инцидента, тебе уже не кажется, что произошло что-то из ряда вон. Кажется, что такое уже было не раз. Еще одно событие непрерывной череды ужасных, жестоких событий", — сказала Томс.

Она отметила, что в этот раз теракт ее напугал, но уже не шокировал, и выразила надежду, что больше такого не произойдет, пишет РИА Новости

На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.

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