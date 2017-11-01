Медсестра, защищавшая пациента от полицейских, получила 500 тысяч долларов компенсации

Медсестра из штата Юта Алекс Вабблс получила 500 тысяч долларов в качестве компенсации за инцидент с участием местных полицейских. Сотрудница больницы отказалась допускать представителей полиции к пациенту для забора крови, после чего на неё надели наручники и задержали.

Полиция Солт-Лейк-Сити заключила договор с медсестрой, поэтому та отказалась от судебного разбирательства. По словам Вабблс, она потратит часть денег на оснащение медперсонала личными камерами и оказание юридической помощи людям, чьи права были нарушены, передает tjournal.ru.

26 июля двое полицейских задержали медсестру за отказ допустить их к пациенту, который устроил ДТП. Мужчина находился в палате без сознания, а сотрудники хотели взять у него кровь для анализа. Вабблс отказала им, так как по закону требуется письменное разрешение пациента на забор крови или ордер об обвинениях в адрес пациента.

После нескольких отказов полицейские нагрубили медсестре, скрутили ей руки за спиной и надели наручники. Ей не предъявили обвинения и продержали в автомобиле около 20 минут. Видео с задержанием опубликовали на YouTube, в результате полиция Солт-Лейк-Сити начала разбирательство.

Обоих полицейских отстранили от работы, а того, что применил силу, вскоре уволили. Вабблс, помимо компенсации, получила премию за трудовые заслуги, потому что сотрудники так и не узнали номер палаты или имя пациента и не смогли незаконно взять кровь. Пациент, получивший сильные ожоги в аварии, скончался в конце сентября.