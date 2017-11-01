Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

Саудовская Аравия в скором времени начнет выдавать туристические визы. Об этом объявили власти королевства.

В попытке перекроить экономическую систему, зависимую от нефтяной выручки, правительство намерено развивать другие отрасли, включая и туризм. На первом этапе данной инициативы визы будут выдаваться иностранным туристам, путешествующим в составе групп. Оформление документов будет осуществляться через местных туроператоров, аккредитованных саудовскими властями. Другие детали такого процесса пока неясны.

«Скоро будут введены туристические визы», - объявил принц Султан бин Салман бин Абдулазиз, руководитель саудовского ведомства по туризму.

Сегодня Саудовская Аравия не выдает визы с целью пребывания «туризм». Попасть в страну могут только бизнесмены, мусульмане, совершающие хадж или родственники местных жителей.

В августе власти объявили о том, что 50 островов в Красном море будут превращены в элитные курорты. В настоящее время Саудовскую Аравию ежегодно посещают около 200 тыс. иностранцев (не считая паломников), передает vinegret.cz.