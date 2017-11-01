4 ноября в митинге-концерте «Россия объединяет», который пройдет в «Лужниках», в числе прочих, примут участие: Филипп Киркоров, группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Нюша и Кристина Си. «Также на митинге-концерте выступят общественные деятели и представители гражданского общества», — объявила пресс-служба Общественной палаты.

В свою очередь мэрия Москвы организует фестиваль к Дню народного единства, основными местами проведения которого будет Манежная и Тверская площади, Новый Арбат, а также площадь Революции. На площадках будут проводиться ремесленные и кулинарные мастер-классы, массовые национальные спортивные игры, а также выступать фольклорные коллективы.

7 ноября на Красной площади пройдет шествие, посвященное годовщине парада 1941 года, передает meduza.io.