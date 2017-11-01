В Кишиневе откроют музей жертв депортаций и политических репрессий

Министерство просвещения, культуры и исследований приобретет здание, входящее в состав Национального исторического музея Молдовы, где будет создан музей жертв депортаций и политических репрессий. Такое решение было принято сегодня правительством.

Согласно пояснительной записке к проекту, здание, расположенное в столице по адресу ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 16, сильно разрушено. При этом оно - это частная собственность на одну треть, что является препятствием при попытке государства стать владельцем всего строения.

Правительство распорядилось насчет создания этого музея еще десять лет назад, но он не был открыт из-за проблемы собственности. Более 358 квадратных метров здания с 2004 года находится в частной собственности . Как заявили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, на просьбы разрешить реставрацию здания компания на протяжении многих лет отвечает «категорическим отказом».

Согласно оценке недвижимости, на приобретение здания правительству потребуется около 6,5 млн. леев. Расходы на приобретение недвижимости будут покрыты за счет бюджета Министерства просвещения, культуры и исследований на этот год, передает Молдпрес.