Мать пытается спасти детей от бывшего мужа-адепта "святой лопаты"

Мать двоих детей из Иванова пытается через суд ограничить общение сына и дочери с их родным отцом – ее бывшим мужем.

Причиной иска стали странные религиозные взгляды экс-супруга. Женщина утверждает, что он поклоняется садовому инвентарю – в частности, "святой равноапостольной лопате".

Елена Сахарова утверждает, что ее бывший супруг, некоторое время назад объявивший себя основателем новой религии и иконописцем, навязывает свои взгляды и детям.

В частности, утверждает женщина, он отобрал у них православные крестики и заставляет молиться садовому инструменту.

Когда мать двоих детей засомневалась в адекватности главы семейства, то развелась с ним. Теперь женщина намерена ограничить бывшего мужа в его родительских правах, передает Вести.ру.