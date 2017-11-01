По делу сына главы МВД Украины обыскивают дома полицейских

По так называемому "делу рюкзаков", одним из подозреваемых которого является сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят ряд обысков в домах сотрудников Нацполиции.

Детективы НАБУ проводят обыски у лиц, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины. Обыски проходят в Киеве и Киевской области.

В НАБУ напомнили, что следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, выявленных ранее в ходе расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД.

Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам, передает korrespondent.net.

"В частности, ряд из них был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позже и тому подобное. Разоблаченные факты приобщены к материалам следствия", - уточнили в бюро.

Авакова подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам в конце 2014 - в начале 2015 годов. Ранее прошли обыски по месту жительства вероятных фигурантов производства. Были задержаны Александр Аваков, а также бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и еще два человека.