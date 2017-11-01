За последние сутки в столице произошло 77 аварий

За последние сутки в Кишиневе произошло 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Вмешательство сотрудников отдела транспортного надзора и дорожного движения Управления полиции Кишинева понадобилось в 55 случаях.

В то же время из общего числа зарегистрированных дорожных происшествий в 10 случаях водители покинули место аварии, не оповестив полицию. В ближайшее время их личность будет установлена. Согласно закону, они будут лишены водительских прав на срок от двух до трех лет.

За прошедшие сутки 20 владельцев автотранспортных средств были оштрафованы на сумму от 900 до 1 500 леев и получили в целом 100 штрафных очков, сообщает noi.md

Управление полиции мун. Кишинева предупреждает водителей автотранспортных средств о необходимости соблюдения п. 13 Регламента дорожного движения, предусматривающего, что водители транспортных средств, причастные к ДТП, в результате которого был причинен только материальный ущерб, во избежание появления заторов на дорогах обязаны освобождать проезжую часть и не более чем через 2 часа прибывать в отдел транспортного надзора и дорожного движения, расположенный на улице Алея Гэрий, 38.

За неисполнение данного положения и блокирования проезжей части грозит штраф.

Управление полиции Кишинева призывает водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.