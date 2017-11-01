Маршрутку прошило отбойником в Украине

В Коммунарском районе Запорожья в среду, 1 ноября, попало в ДТП маршрутное такси №80, сообщает местное издание Индустриалка. В результате инцидента пострадали три человека.

По словам водителя маршрутки, его подрезал другой автомобиль и, чтобы избежать столкновения, он резко направил микроавтобус вправо. В результате маршрутка врезалась в отбойник, который прошил ее переднюю часть.

Сообщается, что двоих пострадавших госпитализировали с переломами и сотрясением мозга. Третий пострадавший, которого извлекали из маршрутки с применением спецоборудования, от госпитализации отказался, пишет korrespondent.net.