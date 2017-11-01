ВКонтакте и Одноклассники вдвое урезали лимит на бесплатное прослушивание музыки

Лимит бесплатного прослушивания музыки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 ноября ограничится 30 минутами в сутки. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителя United Media Agency (UMA), которая отвечает за лицензионные соглашения Mail.Ru Group.

Ограничение касается мобильных приложений соцсетей. Ранее лимит по прослушиванию в фоновом режиме там составлял час. Чтобы продолжать слушать музыку, нужно оформить месячную подписку в сервисе Boom за 149 рублей (примерно 45 леев).

В веб-версии соцсетей бесплатно слушать композиции по-прежнему можно безлимитно, пишет Лента.ру.

В UMA не стали раскрывать число пользователей, оформивших подписку для дальнейшего прослушивания музыки.

Впервые ограничение на безвозмездное прослушивание музыки в приложениях обеих соцсетей, принадлежащих Mail.Ru Group, было введено 1 октября.







