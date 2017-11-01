Вакцина заставляют вирус гриппа мутировать

Вирусологи из Исследовательского института Скриппса (TSRI) пришли к выводу, что изменение структуры вакцин против гриппа заставляет вирус меняться и мутировать, сообщает журнал PLOS.

На основе штамма H3N2 учёные выяснили, что введение вакцины способствует изменению структуры самого вируса и антител. В ходе экспериментов учёные выяснили, что всего 33% вакцин эффективны против штамма H3N2.

Учёные отметили, что оставшаяся часть вакцин не может вызвать эффективный иммунный ответ организма на появление вирусной инфекции. При этом учёные отмечают, что сезон 2016–2017 был отмечен активностью сразу трёх различных штаммов вирусов, пишет life.ru