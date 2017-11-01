В Одесской области в ночь на 1 ноября нетрезвый водитель на иномарке въехал в группу людей, 15-летняя девушка погибла, еще три человека были госпитализированы.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине.
«В дежурную часть Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение оператора «102» о том, что на ул. Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие», - рассказали в главке.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna около 3.00 совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия и задержали, пишет УНИАН.
Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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