Навальный решил подать в суд на Путина

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что планирует подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию из-за отказов во встречах с избирателями.

Политику, заявившему о намерении баллотироваться в президенты России, отказали в проведении встреч власти всех крупных городов. "Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы", - пишет он, сообщает ВВС.

"В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы", - говорится в сообщении Навального.

По его словам, указания чиновникам не допускать встреч Навального с избирателями отдает лично Путин.

"[Во время судебного процесса] потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным", - пишет Навальный.

Алексей Навальный собирается баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. С сентября 2017-го он проводит регулярные митинги в разных городах страны. Местные власти, как правило, либо отказываются согласовать акции, либо предлагают провести их на окраинах.

В октябре Навальный отсидел 20 суток административного ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде. По его словам, акция сначала была согласована, но затем местные власти пересмотрели свое решение.