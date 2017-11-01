Трамп после теракта в Нью-Йорке хочет отменить визовые лотереи

После теракта, совершенного уроженцем Узбекистана в Нью-Йорке, президент Дональд Трамп выступил за отмену визовых лотерей. Об этом американский президент написал у себя в Twitter.

"Террорист прибыл в нашу страну по так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии). Я хочу реальных заслуг. Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать более крепкими и умными", - написал Трамп.

Ранее американский президент распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, которым разрешают въезд в США, сообщает korrespondent.net

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

После этого водитель фургона вышел, размахивая пейнтбольным оружием и был ранен полицией.

В результате инцидента восемь человек погибли и более десяти пострадали. Американские власти считают случившееся терактом.