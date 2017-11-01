Террорист Сайфулло Саипов, устроивший умышленный наезд на пешеходов в Нью-Йорке, не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Об этом стало известно NBC New York из разговора с источником в следствии.
Властям удалось допросить Саипова, который находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии с пулевым ранением живота. В фургоне, на котором он совершал преступление, нашли нож и записку с текстом «ИГ живет вечно!».
По данным следствия, Саипов хорошо ориентировался в месте, где совершал теракт, однако неясно, планировал ли он конкретный маршрут заранее. Он не был на учете в правоохранительных органах, однако его имя было связано с другим человеком, за которым власти следили.
Ранее 1 ноября стало известно, что преступник выиграл вид на жительство в лотерею, пишет lenta.ru
Саипов 31 октября, управляя арендованным грузовиком, совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Саипов выскочил из кабины со словами «Аллаху Акбар!» и травматическим и пейнтбольным пистолетами в руках. Полицейские ранили его и задержали. Из-за действий преступника погибли 8 человек, 15 пострадали.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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