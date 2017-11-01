В Британии поляк взял в рабство двух соотечественников

В Великобритании выходец из Польши по имени Эдвард Зелиньский удерживал в рабских условиях двух соотечественников. Об этом сообщает The Sun.

Одним из рабов оказался приехавший в Великобританию в 2008 году мужчина. Из-за слабого владения английским языком и пристрастия к алкоголю он задолжал двоюродному брату Зелиньского 800 евро.

Он отправился к Ноттингем, чтобы отработать деньги, но там его ждали жуткие условия. Зелиньский заставлял его работать по 20 часов в день, склеивая поздравительные открытки и получая за это 10 фунтов стерлингов в неделю. Поляк дважды пытался бежать, но оба раза попытки кончались неудачей.

Третья попытка оказалась успешной. Некоторое время поляк жил на улице, а потом угодил к полицейским, которым и рассказал о соотечественнике-рабовладельце.

Во время обыска на чердаке дома Зелиньского нашли еще одного человека, который пробыл в рабстве менее года.

Ноттингемский королевский суд приговорил Эдварда Зелиньского к 40 месяцам заключения, пишет lenta.ru.