Комбинат похоронных услуг настаивает на строительстве крематория в Молдове

Комбинат похоронных услуг настаивает на строительстве в Молдове крематория. Администрация предприятия ссылается на нехватку мест для захоронения. На столичном кладбище Святого Лазаря их осталось всего 200. Этого, по словам главы комбината, хватит примерно на полторы недели, затем людей негде будет хоронить.

Столичные власти намерены решить проблему за счёт расширения территории кладбища. Для этого Мунсовет приобретёт 37 гектаров земли у мэрии Гратиешт. Обойдётся это в 40 миллионов леев. Однако специалисты говорят, что это лишь временное решение. Они намерены представить совету проект строительства крематория.



"Надеемся, за счёт строительства крематория проблема будет решена. Но есть советники, выступающие против этого, поскольку у православных свои традиции. У нас есть 40-45 захороненных урн. Кремировали усопших либо в Украине, либо в Румынии", - сказала глава Комбината похоронных услуг Людмила Боцан.



Молдавская митрополия кремацию не приемлет.



"Православная церковь не приветствует подобную практику захоронения усопших. У нас принято только погребение умершего на кладбище", - отметил Всекретарь митрополии Молдовы Вадим Кейбаш.



На строительство крематория потребуется миллион евро.







