Режиссера фильмов о Людях Икс обвинили в домогательствах

Американского режиссера Бретта Рэтнера обвинили в сексуальных домогательствах шесть женщин, передает Los Angeles Times.

Модель и актриса Наташа Хенстридж, известная по фильмам "Девять ярдов" и "Чужой билет", заявила, что кинематографист принуждал ее к оральному сексу. Этот инцидент якобы произошел в начале 1990-х, когда ей было 19 лет, а Рэтнеру - 20.

Еще одна известная актриса, Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис", "Железный человек"), призналась, что режиссер мастурбировал перед ней в трейлере время съемок фильма "После заката".

Также в числе жертв режиссера, по информации издания, значатся актрисы Кэтрин Таун, Джейми Рэй Ньюман, Жорина Кинг и модель Эри Сасаки, пишет korrespondent.net

Известно, что по американскому законодательству принуждение человека к занятию оральным сексом приравнивается к изнасилованию.