Недра голубой дыры близ Австралии изумили биологов

За постепенным обесцвечиванием Большого Барьерного рифа биологи наблюдают уже несколько лет. Однако исследование недр карстовой воронки близ австралийского побережья открыло колонии здоровых и жизнерадостных кораллов.

Заполненная водой карстовая воронка, расположенная в 200 км от острова Дейдрим-Айленд близ северо-восточного побережья Австралии, поразила своей фауной изучавших ее водолазов.

О погружении рассказал морской биолог Джонни Гаскелл в своем инстаграме. Ученый отметил, что голубая дыра ранее была обнаружена геологами, но лишь совсем недавно ее смогли частично исследовать дайверы.

Команда Гаскелла, погрузившись на глубину 20 м, обнаружила колонии здоровых кораллов, обитающих в недрах воронки, передает The Daily Mail.

Экологи уже давно бьют тревогу: в районе Большого Барьерного рифа активно происходит обесцвечивание коралловых рифов, связанное с выселением симбиотических водорослей, пишет moya-planeta.ru

Голубой дырой называют карстовую воронку, заполненную водой и находящуюся ниже уровня моря. Свое название голубые дыры получили из-за контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг. Австралийская воронка, как считает Гаскелл, может быть гораздо старше аналогичного образования в Белизе диаметром 300 м и глубиной 120 м.