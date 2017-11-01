В Париже вырастет "вертикальный лес"

Несколько лет назад итальянские архитекторы предложили строить дома, засаженные деревьями и цветами: благодаря этому воздух в мегаполисах становится чище. Идея понравилась множеству городов, и очередное «зеленое здание» вскоре появится в Париже.

Первый в мире «Вертикальный лес» (Bosco Verticale) появился в 2009 году в Милане. Две башни высотой 110 и 76 метров, покрытые садами, были спроектированы группой итальянских архитекторов под руководством Стефано Боэри. Еще один комплекс зеленых небоскребов был построен в Лозанне (Швейцария), а затем проектом заинтересовались США, Южная Америка, а также Китай, где строится сразу несколько подобных объектов.

Теперь инициативу подхватила Франция: в коммуне Вилье-сюр-Марн, расположенной на востоке Парижа, появится 54-метровая башня «Форе Бланш», покрытая деревьями, кустами и цветами; в общей сложности планируется использовать более 2 000 зеленых насаждений. Эта же масса растений на горизонтальной поверхности занимает в 10 раз больше места.

В здании будут располагаться как жилые помещения, так и офисы. Из окон открывается панорамный вид на Париж, любоваться которым среди цветов и деревьев будет особенно приятно. Кроме того, «Форе Бланш» внесет огромный вклад в улучшение экологии города и украсит его пейзаж, пишет National geographic.