Священное место для аборигенов Австралии, скала Улуру, через два года будет закрыта для туристов. «Это не игровая площадка или парк вроде Диснейленда», — говорят представители коренных народностей.
Массивная оранжево-коричневая скала овальной формы расположена в регионе Центральная Австралия — самом южном административном районе Северной Территории. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Ее основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и рельефами.
Местные аборигены с давних времен называли возвышенность «Улуру», а геодезисты в XIX веке поместили ее на карту под именем Эрс-Рок (Ayers Rock), и оба названия используются равноправно. Вокруг скалы живет несколько коренных народностей, и они объединились в условное племя Анангу (Anangu), в чью задачу входит защита священной возвышенности.
С Улуру связано множество легенд. В них действуют и представители местных племен, и мифологические существа — в основном из мира рептилий. По одному из верований, после кровопролитной битвы между аборигенами наполненная кровью земля в знак скорби поднялась, превратившись в красную скалу, пишет National geographic
Считается, что взятый с Улуру камень принесет его обладателю несчастье. Этот миф не утратил актуальности и в наши дни: в австралийских туристических агентствах рассказывают, что к ним нередко поступают камни с Улуру — туристы возвращают их, пытаясь «избавиться от проклятья».
В 1920 году Улуру была включена в список природоохранных территорий, а для посещений ее открыли в 1936 году. Это привело к появлению автомобильных дорог, кемпингов и отелей поблизости, что уже тогда вызвало возмущение аборигенов. Впоследствии местные власти признали, что развитие инфраструктуры оказало неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В начале 1970-х годов было решено перенести все жилые туристические объекты на удаление от парка Улуру-Ката Тьюта (Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park). Но это не лишило его популярности: в 1987 году он был включен в список Всемирного наследия, что привело к росту числа посетителей. По данным на 2000 год, гору ежегодно посещало не менее 400 000 человек.
До недавнего времени подъем на вершину Улуру не был запрещен; туристов лишь просили «воздержаться в знак уважения к местным традициям». Тем не менее, около трети от общего числа гостей пытались покорить скалу. За несколько десятилетий было зафиксировано 35 смертей и множество травм. А после того, как стало известно о возмутительных поступках туристов — таких как стриптиз или игра в гольф на священной вершине — представители племен поставили перед администрацией парков вопрос о закрытии горы для посетителей.
Запрет вступит в силу 26 октября 2019 года. Он касается исключительно подъема на вершину. Сам парк Улуру-Ката Тьюта, как и нижние участки скалы, туристам останутся доступны.
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