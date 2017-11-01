Математики вычислили параметры "идеального" женского лица

Ученые из Медицинской школы Университета Темпл в Филадельфии высчитали идеальные пропорции женского лица.

Согласно их расчетам, оптимальное расстояние между зрачками математически красивой женщины составляет строго 59,2 мм. Между глазами и скулами — 13,1 мм. Длина носа — 43,6 мм. Лицо при этом должно быть сердцевидной формы, передает Моя планета со ссылкой на Daily Mail.

В своих измерениях ученые пользовались инструментом под названием WIZDOM (аббревиатура, незамысловато расшифровывающаяся как «Ширина интерзигоматического расстояния лицевых зон»). То есть измерялись расстояния между наиболее выдающимися точками лицевых костей.

Всего они рассмотрели 13 соединений между двумя точками, но лишь восемь из них были признаны значимыми с точки зрения привлекательности.

Для исследования ученые взяли 55 стоковых фотографий, найденных по запросу «молодая красивая женщина».

При этом ученые признали, что измерениями WIZDOM можно манипулировать с помощью макияжа.