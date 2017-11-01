Одобрено соглашение о совместном контроле на границе Украины и Молдовы

Кабинет министров утвердил Соглашение между правительством РМ и правительством Украины о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и объектов на общих КПП на молдавско-украинской государственной границе.

Совместный контроль будет применяться на всех пунктах пропуска, как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Это повысит эффективность взаимодействия структур пограничного контроля двух государств и упростит передвижение людей и товаров, передает Молдпрес.

Соглашение о совместном контроле на молдавско-украинской границе было подписано 6 октября в ходе официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Молдову.