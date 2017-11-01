На стройплощадке в Бельцах нашли неразорвавшиеся снаряды

Неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой обнаружили на стройплощадке в Бельцах.

Саперы работают на месте происшествия второй день. На боеприпасы наткнулись рабочие:"Экскаватор должен был вырыть котлован для установки ворот. Сейчас зона оцеплена, туда никого не пускают".



По словам саперов, ковш экскаватора снаряды не зацепил. И это большая удача.



"Кроме тех четырех, что нашли вчера, сегодня обнаружили еще два 76-миллиметровых снаряда и восемь 16-миллиметровых патронов. Все - времен Второй мировой войны. Есть риск, что они сдетонируют. Поэтому саперы работают в защитных костюмах и очень осторожно", - рассказал Publika TV главный специалист саперной службы Сергей Киливник.



После эвакуации опасных находок саперы продолжат поиски. Они должны убедиться, что поблизости нет других снарядов. С начала этого года саперы национальной армии обезвредили 500 взрывоопасных предметов.