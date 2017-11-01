В селе Паланка объявлен карантин

В селе Паланка района Штефан-Водэ установлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание зафиксировано 27 октября в трех домашних хозяйствах, и лабораторные исследования в Кишиневе подтвердили самые худшие опасения.

Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA), 31 октября в Штефан-Водэ созвано внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое утвердило комплексный план мероприятий по профилактике АЧС в течение периода риска.



В настоящее время в поселке проводится эпидемиологическое обследование, дезинфекция, дезинсекция и борьба с вредителями, а свиньи в населенном пункте находятся под санитарно-ветеринарным наблюдением. В то же время, установлен контроль над оборотом свиней, мяса и субпродуктов. Среди населения проводятся ускоренный курс по биозащите, передает Инфотаг.



Для предотвращения распространения болезни руководители региональных подразделений получили распоряжение о проведении контроля объектов, подлежащих государственному ветеринарному надзору, в которых существует высокий риск появления заболевания.



Республиканский ветеринарный диагностический центр организует оперативный прием образцов больных животных для проведения лабораторного анализа и будет работать и в выходные дни.

Всего с сентября 2016 г. в Молдове зафиксировано четыре вспышки АЧС - по одной в селах Мошана и Чернолеука Дондюшанского района, а также в Рубленица Сорокского района и Братушаны Единецкого района. Все четыре очага успешно ликвидированы.

