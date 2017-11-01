На снимках молодой человек стоит рядом с окровавленным телом убитого и улыбается. Фотографии появились во "ВКонтакте". Позднее страницу удалили из-за многочисленных жалоб пользователей.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что подозреваемого зовут Андрей Е. Его знакомая рассказала каналу, что молодой человек увлекался комиксами — он переводил с английского комикс Blood Stain.

"Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным. <…> К сожалению, мы с ним знакомы только по интернету", — добавила она.

По словам источника РИА Новости, в одном из кабинетов в политехническом колледже обнаружили тела преподавателя и учащегося. На трупах были множественные колото-резаные ранения. Основная версия — ученик убил педагога, а затем себя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.