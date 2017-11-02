Нистор Грозаву был бы не против присоединиться к Демократической партии Молдовы

Временно исполняющий обязанности примара Кишинева Нистор Грозаву никогда не желал ответственных постов и всегда стремился вернуться на кафедру. Грозаву сказал, что дважды писал заявление об увольнении, но его каждый раз уговаривали передумать. К примеру, однажды его сумели убедить тогда, когда он претендовал на должность декана Факультета архитектуры и градостроительства в UTM, откровения прозвучали в ходе передачи на телеканале TVC21.

Врио примара также сообщил, что в первый раз хотел уйти в отставку после того, как отстраненный от должности Дорин Киртоакэ, в эфире одного из телеканалов, сделал несколько намеков по поводу его работы. Второй раз был тогда, когда Дорин Киртоакэ решил лично подписывать все авторизации.

Грозаву сообщил, что почувствовал себя тогда бесполезным и решил, что в таком случае лучше будет уйти. Однако после множества личных обсуждений с Дорином Киртоакэ решил все же остаться.

В то же время врио примара сказал, что подвергался давлению со стороны либеральной партии, которая пыталась принудить его подписать некоторые документы, противоречащие законодательству. Поскольку он отказывался, его обвинили перед руководством.

Сейчас же Грозаву заявил, что ему нравится деятельность Правительства Филипа и он был бы не против присоединиться к Демократической партии Молдовы, сообщает point.md