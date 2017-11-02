Утвержден проект контроля за исполнением законов

Парламент одобрил программу контроля за исполнением законов постоянными комиссиями на осеннюю сессию 2017 года. График парламентских слушаний разработан по предложению постоянных комиссий и одобрен на заседании Постоянного бюро.

Парламентские комиссии проведут более 60 парламентских слушаний к концу сессии, проведут оценку областей, представляющих повышенный интерес, и обеспечат парламентский контроль за выполнением одобренных парламентом пакетов законов и реформ. В результате проведенных слушаний и проверок за соблюдением законодательства комиссии представят рекомендации правительству и другим органам власти, а парламенту, соответственно, представят отчеты об исполнении законов. На платформе Парламентского совета по европейской интеграции будет организован ряд слушаний.

Слушания пройдут в контексте приоритета парламентского контроля, заявленного председателем парламента Андрианом Канду на эту парламентскую сессию.

Спикер призвал председателей комиссий придерживаться графика парламентских слушаний и обеспечить прозрачность процесса принятия решений.

На заседании Постоянное бюро утвердило повестку дня пленарных заседаний на 2-3 ноября 2017 года. Парламенту предстоит рассмотреть бюджетно-налоговую и таможенную политику на 2018 год.