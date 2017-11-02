В суд передано дело по злоупотреблению властью 7 человек пытавшихся незаконно лишить государство имущества

Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением семи человек, которые предприняли попытку незаконно лишить государство имущества. Как сообщает генеральная прокуратура, в конце прошлого года прокуроры провели обыски в офисе представителя кредитного комитета ГП Uzina de Bijuterii Giuvaier, который являлся сотрудником министерства экономики, и других лиц - участников преступления. Целью обысков было обнаружение документов и других предметов, представляющих важность для определения обстоятельств дела. Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 2016 года по фактам злоупотребления служебным положением, которое нанесло серьезный ущерб общественным интересам, и подделки документов.

Уголовное дело было возбуждено на основании жалобы, направленной в прокуратуру антикоррупции премьер-министром Республики Молдова. Премьер пожаловался на предполагаемые незаконные действия ликвидатора ГП Uzina de Bijuterii Giuvaier, которое находилось в процессе банкротства.

В частности, незаконность была допущена во время рассмотрения дела в рамках процедуры несостоятельности. Оно было открыто против ГП Uzina de Bijuterii Giuvaier, учредителем которого является министерство экономики, чтобы попытаться лишить государство принадлежащего ему имущества, стоимость которого превышает 20 млн леев.

Согласно выявленным фактам, ликвидатор ГП Uzina de Bijuterii Giuvaier, которое находилось в процессе банкротства, не имея права владеть государственным имуществом, продал на аукционе имущество, которым управляло министерство экономики.

Среди обвиняемых - сотрудники Национальной кассы социального страхования, Государственной налоговой службы, министерства экономики, два уполномоченных ликвидатора и др.

За злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям, законодательство предусматривает штраф в размере 1 350 - 2 350 условных единиц или тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет. В обоих случаях обвиняемые будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 5 до 10 лет. Также обвиняемым предстоит возместить судебные издержки, сумма которых превышает 90 тысяч леев.