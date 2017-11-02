Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек и в оказании материальной поддержки террористической организации.
Обвиняемый отказался от права не свидетельствовать против самого себя и заявил, что был вдохновлен идеями джихадистской группировки "Исламское государство" и хотел убить в Нью-Йорке как можно больше людей, сообщает ВВС.
Во вторник 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.
Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.
Как выяснилось, это не входило в планы злоумышленника. Саипов расказал следствию, что планировал доехать до Бруклинского моста и задавить как можно больше пешеходов.
Выскочив из машины, Саипов бесцельно ходил по проезжей части, размахивал пистолетами, один из которых, как впоследствии оказалось, был пневматическим, другой - для игры в пейнтбол.
Полицейский Райан Нэш, находившийся по вызову в соседней школе, услышал о наезде на людей, выбежал на улицу, открыл огонь по злоумышленнику и ранил Саипова в живот. Саипов был задержан и отвезен в больницу. Врачи сообщили, что он восстановится после ранения.
31 октября Саипов появился в инвалидной коляске в федеральном суде Манхэттена, где ему и было предъявлено обвинение. Обвиняемый не просил выпустить его под залог и останется под стражей, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, присутствовавший в суде.
В заявлении прокуратуры говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой группировки "Исламское государство".
По словам следователей, Саипов заявил им, что доволен содеянным.
По инструкциям ИГ
Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер предположил, что нападение планировалось в течение нескольких недель.
"Похоже, что он почти в точности выполнял инструкции по подготовке и проведению подобных атак, которые ИГ публиковало в соцсетях", - сказал он журналистам.
Как сообщается, в машине были найдены нож и записка на арабском языке с клятвой на верность "Исламскому государству", однако никаких свидетельств контактов обвиняемого с ИГ пока нет.
Как следует из судебных документов:
- Саипов заявил, что запланировал это нападение еще два месяца назад
- Он сказал, что выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день больше людей
- Он хотел вывесить на пикапе флаг ИГ, но решил не привлекать к себе внимание
- В его мобильных телефонах обнаружены 90 видео ИГ со сценами насилия
- Он заявил, что был особенно вдохновлен обращением лидера ИГ аль-Багдади, призвавшего к возмездию за смерти в Ираке
Сообщается также, что на допросе Саипов попросил разрешения вывесить в его больничной палате флаг "Исламского государства".
Глава нью-йоркского отделения ФБР Билл Суини сообщил, что следователям уже очень многое известно о Сайфулло Саипове, но расследование еще только начинается.
"Предъявленные ему сегодня обвинения серьезны, но они ни в коем случае не означают, что наша работа закончена. Мы продолжим использовать все наши возможности, чтобы досконально разобраться в его связях и мотивах. Будьте уверены, что мы не остановимся, пока не расследуем все версии и предположения", - заявил Суини.
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