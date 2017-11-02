Подготовка к выборам 2018: карта с границами одномандатных округов передана на утверждение правительства

Совсем скоро каждый гражданин страны узнает, в каком одномандатном округе сможет воспользоваться своим правом голоса.

Карту с окончательными границами 51 одномандатного округа для парламентских выборов 2018-ого профильная комиссия передала на утверждение правительства.



На территории, подконтрольной Кишиневу, создадут 46 округов. На левом берегу Днестра и для диаспоры откроют еще пять округов.



"Для каждого из 46-ти одномандатных округов в стране составлен список всех населенных пунктов, которые входят в этот округ, и количество избирателей. Для Кишинева и Бельц в списке указаны избирательные участки по номерам", - сказал председатель комиссии по созданию округов Юрий Чокан.



В окончательном варианте карты, на юге страны создадут 12 округов, в том числе два - в Гагаузии. Еще 12 округов будут на севере, в том числе два - в Бельцах. 11 округов сформируют в центральных районах, и столько же - в муниципии Кишинев.



Граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра, в парламенте будут представлять два депутата. Один округ включит в себя Каменку, Рыбницу и Дубоссары, а второй - Григориополь, Тирасполь и Слобозию.



Диаспора выберет в парламент трех депутатов. Для нее один округ охватит страны СНГ, второй - Европу, а третий - США и Канаду.



Закон о введении смешанной системы предусматривает избрание 50 депутатов по партийным спискам, а 51 - прямым голосованием. По данным ЦИК, на сегодняшний день зарегистрировано почти два миллиона 900 тысяч граждан с правом голоса.





