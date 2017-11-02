Дорожное недоразумение: на пересечении столичных улиц дорожный знак и разметка противоречат друг другу

Красивые на лево, а умные - прямо. Столичное ноу-хау на перекрестке Штефана чел Маре и Бэнулеску Бодони озадачило водителей. Дорожный знак и разметка там явно противоречат друг другу.

В то время как дорожный знак разрешает водителям ехать вперед или налево, разметка обязывает их сворачивать только налево. Это вызывает недоумение у некоторых водителей, которые не знают, куда же им ехать.

Представители мэрии пеняют на дорожников, говорят, что те разметку нанесли до того, как появился знак.

"Из-за плохих погодных условий, Exdrupo, не успело нанести линию вперед. Сегодня, завтра они исправят разметку".

В Нацинспекторате патрулирования говорят, что ни один водитель не будет оштрафован и призывает их в таких ситуациях следовать указаниям дорожных знаков. Они в приоритете.

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