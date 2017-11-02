Пьяный 16-ти летний подросток гонял на автомобиле на большой скорости

Молодой да дерзкий: 16-ти летний подросток из села Фундул Галбеней, Хынчештского района заставил понервничать полицейских.

Для начала парня, гонявшего по селу на умопомрачительной скорости, пришлось не без труда поймать, а потом - избавлять от похмелья - сорванец оказался пьян.

На требование остановится - ноль внимания. Средняя скорость по сельской дороге - 76 км в час. За селом водитель и вовсе припустил. Поймать лихача удалось лишь после того, как его авто слетело с трассы.

Сюрпризы продолжаются - подросток едва стоит на ногах. Алкотест показывает 0,73 мл на литр. Документов, само собой, нет и в помине. Парню грозит уголовное дело, пишет canal3.md