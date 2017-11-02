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В Молдове готовят разностороннюю программу на зимние праздники
// фото: LifeHack.MD
12:10, 02 Nov 2017
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Посиделки, ярмарки, спектакли, концерты: по всей стране кабмин обеспечит разностороннюю культ-массовую программу во время зимних праздников.

Вовлекут и народных мастеров, и художественные коллективы, и производителей, которым дадут возможность креативно представить свою продукцию.

Мероприятия рассчитаны на месяц, начиная с 15-ого декабря. Выделят на эти цели 8 миллионов леев. Напомним, главные торжества переместятся на улицу 31 августа.




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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

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