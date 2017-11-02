ДТП в Харькове: Зайцеву привезли на место аварии

Участницу масштабного ДТП в Харькове, водителя автомобиля LexusЕлену Зайцеву, в автозаке и наручниках привезли к месту аварии. Как сообщает ТСН, сюда ее доставили в связи со следственным экспериментом

Другой участник ДТП - водитель Туарега Геннадий Дронов - не участвовал в следственном эксперименте.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения Лексуса - его водитель на месте в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер. На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор.

Следователи пока не озвучивают результаты экспериментов и экспертиз, несмотря на то, что десятидневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, уже прошел, сообщает korrespondent.net

Читайте также: Пьяный 16-ти летний подросток гонял на автомобиле на большой скорости