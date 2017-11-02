Работника автомойки намотало на щетку в Бразилии. ВИДЕО

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения одной из автомоек Бразилии, на которой работника намотало на моечную щетку.

На записи видно, как мужчина вплотную подходит к щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, увлекая его за собой.



Работник вращался на щетке около десяти секунд, после чего, оборудование было отключено.

По имеющимся данным, мужчина не получил серьезных травм.

Видео стало вирусным и набрало более 13 миллионов просмотров.