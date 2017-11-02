Из банковской ячейки в Москве похитили 400 тысяч евро

Из банковской ячейки в Москве похитили крупную сумму денег в иностранной валюте, сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию.

"1 ноября в 16:07 поступило сообщение о краже по адресу ул. Кедрова, д.5А", – сказал сотрудник пресс-службы московской полиции.

По его словам, установлено, что на неделе неизвестный злоумышленник совершил кражу 400 тысяч евро из банковской ячейки и скрылся.

"Материальный ущерб составил около 27 млн 57 тысяч 360 рублей", – уточнил собеседник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, сообщает korrespondent.net