Девочки-подростки хвастаются беременностью в Сети в Китае

В Сети недавно наметился новый тренд, который завоевал популярность среди китайских девочек-подростков - демонстрировать свои беременные животы, передает Shanghaiist.

В частности, китаянки массово пользовались для этого стриминговым приложением Kuaishou. А скриншоты публиковали в крупнейшей социальной сети Китая - Weibo.

Опубликованные снимки мгновенно распространились не только по соцсети, но также и по всему мировому интернету, вызвав негативные реакции пользователей. В итоге администратор аккаунта, где публиковались снимки, удалил пост с фото.

Также были заблокированы все аккаунты, где были опубликованы фото беременных подростков, пишет korrespondent.net

Однако в последнее время данная тенденция с демонстрацией беременных животов получает все больше откликов. Издание отмечает, что девушки даже гордятся своим положением и принимают участие в данном флешмобе с радостью.