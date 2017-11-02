Появился новый трейлер восьмых "Звездных войн". ВИДЕО

В Сети был обнародован новый трейлер предстоящего восьмого эпизода фантастической саги "Звездные войны". Будущий фильм получил название "Звездные войны: Последние джедаи". Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars и за сутки собрал почти 650 тысяч просмотров.

В настоящее время подробности сюжета создатели держат в строгом секрете. Известно только, что Кайло Рен попытается заменить Дарта Вейдера, а Лея вместе с другими героями будет выполнять определенную миссию, пишет korrespondent.net

Режиссером картины выступил Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". В главных ролях снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл и другие.