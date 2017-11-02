В Киеве легковушка врезалась в прицеп фуры: четверо пострадавших. ФОТО

Утром в четверг на Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Daewoo Lanos врезался в прицеп фуры. Пострадали четыре человека, передает Эспрессо.

"По словам свидетелей, грузовой автомобиль разворачивалась, а водитель Daewoo Lanos ехал в крайнем левом, увидел фуру, начал экстренно тормозить, однако не успел. Скорость Daewoo Lanos могла быть примерно 100 км в час", – говорится в сообщении.

В результате столкновения в Daewoo пострадали четыре человека – трое мужчин и девушка. Всех госпитализировали, сообщает korrespondent.net

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