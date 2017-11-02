Режиссер Людей Икс назвал клеветой обвинения в изнасиловании

Американский режиссер Бретт Рэтнер подал в суд на одну из обвинивших его в домогательствах женщин. В частности, он назвал клеветой утверждения Мелани Колер, которая заявила об изнасиловании режиссером, передает Variety.

Сообщается, что Рэтнер обратился в суд после того, как в Los Angeles Times была опубликована статья о нем, в которой пять актрис заявляли о домогательствах со стороны режиссера. При этом женщина, которую Рэтнер обвинил в клевете, не упоминалась в статье.

Известно, что Колер высказала свои обвинения в соцсети Facebook, опубликовав на эту тему пост 20 октября. Она отметила, что была изнасилована Рэтнером 12 лет назад, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В своем иске Рэтнер отметил, что это заявление является ложью и потребовал возмещения нанесенного его репутации ущерба. В то же время обвинения, высказанные другими женщинами, он не комментировал, пишет korrespondent.net