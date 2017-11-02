Молния ударила в троллейбус с пассажирами в Севастополе

В Севастополе молния попала в троллейбус, который двигался по маршруту №17. Об этом сообщает NewsOne, ссылаясь на Севэлектроавтотранс.

В результате удара молнии общественный транспорт загорелся сразу в двух местах – на крыше и в салоне. В троллейбусе в это время были люди. Водитель сумел быстро высадить пассажиров и своими силами потушил огонь.

В результате инцидента никто не пострадал, поврежденный троллейбус отправили на ремонт, сообщает korrespondent.net