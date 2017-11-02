Бейонсе сыграет львицу в новом "Короле льве"

Американская певица Бейонсе получила роль в ремейке анимационного фильма "Король лев", передает CNN. В новой экранизации певица появится в образе львицы по имени Нала.

Слухи об этом появлялись в СМИ и ранее, однако только сейчас получили официальное подтверждение, пишет korrespondent.net

Известно также, что главного героя Симбу сыграет Дональд Гловер, а его отца - Джеймс Эрл Джонс.

Также в ленте снимутся Чиветел Эджиофор, Джон Оливер, Сет Роген, Элфри Вудард. Режиссером картины выступит Джон Фавро.

Ожидается что картина выйдет на широкий экран летом 2019 года.

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