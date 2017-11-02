Во Львове за рулем умер водитель троллейбуса

Во Львове водитель умер прямо за рулем троллейбуса Львовэлектротранса. Трагедия произошла 1 ноября, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Тело мужчины за рулем транспортного средства обнаружила женщина-водитель другого троллейбуса на конечной остановке троллейбуса №12 на ул. Субботовской.

Выяснилось, что на маршрут водитель выехал в 14.00 после прохождения обязательного медицинского осмотра. Давление и общее состояние мужчины были в норме, он был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Мужчине было 68 лет. На предприятии Львовэлектротранс он работал непрерывно с 1971 года.

Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя во время рабочей смены, пишет korrespondent.net