Курс биткоина пробил психологическую отметку в 7000 долларов

Курс первой криптовалюты биткоина в четверг, 2 ноября, установил исторический максимум, перевалив за отметку в 7 тысяч долларов. Невзирая на то, что на популярных биржах, таких как Bitfinex и Bitstamp биткоин лишь вплотную приблизился к новой цели ($6966 и $6961 соответственно), средневзвешенный курс цифрового золота уже давно преодолел психологическую отметку, передает Forklog.

Это связано с тем, что наиболее активно биткоин торгуется на крупнейшей южнокорейской бирже Bithumb. Цена первой криптовалюты на этой торговой площадке в настоящий момент превышает $7300, сообщает korrespondent.net

Капитализации биткоина достигла $117,3 млрд; суточный объем торгов превысил $3,5 млрд. Совокупная капитализация рынка криптовалют приблизилась к $190 млрд.

Вместе с тем на рынке криптовалют наблюдается глубокий спад альткоинов. Среди наиболее ликвидных из них можно назвать лишь Bitcoin Cash, который в преддверие своего хардфорка демонстрирует явно положительную динамику. Так, лишь за последние сутки BCH вырос более чем на 15%.