В Индии родились редчайшие сиамские близнецы. ВИДЕО (18+)

В индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности, пишет The Indian Express.

По данным медиков, дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы.

Отмечается, что после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом врачи предупредили, что разделить их и спасти жизни практически невозможно.

Малыши скончались через сутки после рождения, пишет korrespondent.net

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", − заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.