У берегов Мексики произошло сильное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 01:29 по Молдове в четверг землетрясения имел координаты 14.97 градуса северной широты и -94.04 градуса западной долготы. Он находился в 182 км к юго-востоку от города Салина-Крус.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", пишет korrespondent.net